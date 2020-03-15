Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

После того как Китай отменит карантин, в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала ABC заявил глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи, передает РИА Новости.

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни. «По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна [заражения]. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал он.

Также ученый отметил, что в США эпидемия может продлиться несколько месяцев. Главным образом это зависит от «эффективности мер по контролю» над распространением инфекции. «Это будет от нескольких недель до нескольких месяцев. Если вы хотите знать, какая будет динамика, — посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае они дошли до пика, и сейчас показатели снижаются. Пару дней назад там было [зарегистрировано] всего 11 случаев, что ничтожно мало по сравнению с тем, что там было», — добавил Фаучи.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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