Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность. Однако именно это может привести к появлению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность. При этом власти продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране, заявил эксперт.
Однако он отметил, что главная опасность еще не миновала, поскольку не существует доказательств, что характеристики коронавируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается его серьезности.
Согласно последним данным, число зараженных в мире превысило 95 тысяч человек, скончались 3 285, более 53 тысяч вылечились. Случаи заражения зафиксированы в 76 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого.