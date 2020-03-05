Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты, постепенно восстанавливается обычная активность. Однако именно это может привести к появлению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность. При этом власти продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране, заявил эксперт.

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Однако он отметил, что главная опасность еще не миновала, поскольку не существует доказательств, что характеристики коронавируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается его серьезности.

Согласно последним данным, число зараженных в мире превысило 95 тысяч человек, скончались 3 285, более 53 тысяч вылечились. Случаи заражения зафиксированы в 76 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого.

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