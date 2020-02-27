ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гебрейесус перечислил страны, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения вирусом. Это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия. «Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — отметил он.

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Однако, по словам главы ВОЗ, это не дает гарантии, что коронавирус в перечисленных государствах не появится. Он привел в пример Финляндию и Швецию, в которых зафиксированы первые случаи заражения. «Никто от этого не застрахован», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее 27 февраля ВОЗ предупредила, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмониию, может выйти из-под контроля. В организации уточнили, что это может случиться, если затронутые коронавирусом страны не будут принимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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