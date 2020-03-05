Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек. Подробности приводит РИА Новости.

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина. Всего случаи заражения зафиксированы в 76 странах. Количество жертв возросло до 214, сообщается о 48 новых случаях летального исхода за прошедшие сутки.

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80,4 тысячи человек, жертвами вируса стали 2984 человека. Уточняется, что всего в мире подтверждено 93 090 случаев заражения.

Ранее ученые Мельбурнского университета признали, что истинный уровень смертности от заражения коронавирусом остается неизвестным. Как считают специалисты, до двух третей случаев инфицирования в Китае и других местах остались незамеченными. Ученые полагают, что многие инфицированные имеют слабые симптомы или у них вовсе нет признаков болезни. Таким образом, COVID-19 может оказаться менее смертоносным заболеванием, каким считается.

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