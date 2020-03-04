Коронавирус эволюционировал в новый тип

Ученые Пекинского университета в Китае обнаружили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать. Свои выводы специалисты изложили в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review.

Сначала специалисты изучили степень молекулярной дивергенции между SARS-CoV-2 и другими родственными коронавирусами. Хотя было выявлено только четыре процента расхождений в геномах между SARS-CoV-2 и коронавирусом, связанным с SARS у летучих мышей, результаты показали, что различия между нейтральными мутациями (то есть теми, что не влияют на функциональность) достигают 17 процентов. Это указывает на то, что расхождение между двумя вирусами намного больше, чем считалось ранее. Ученые пришли к выводу, что различия в функциональных областях генов, связанных с инфицированием, вызваны мутациями и естественным отбором, который продолжает действовать на SARS-CoV-2.

Исследователи проанализировали 103 генома SARS-CoV-2 и выяснили, что этот вид вируса эволюционировал с возникновением двух основных типов — L и S. Тип L чаще встречается, чем S, и на него приходится 70 процентов всех вирусов. Тип S возник из типа L, который был широко распространен на ранних этапах вспышки заболевания в Ухане, а с начала января 2020 года частота встречаемости L-типа снизилась. Влияние людей, принявших меры по профилактике заболевания, оказало сильное селективное давление на вирус, в результате чего он стал менее агрессивным и начал распространяться с меньшей скоростью.

С другой стороны, частота типа S, который эволюционно старше и менее агрессивен, могла увеличиться из-за более слабого селективного давления. Ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования с использованием геномных и эпидемиологических данных, а также записей клинических симптомов у пациентов с COVID-19.

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