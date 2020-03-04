Китайские Tesla «постарели» из-за коронавируса

Автопроизводитель Tesla признал проблемы со своей бюджетной моделью Model 3, которая «постарела» на фоне эпидемии коронавируса в Китае. Китайские покупатели электромобилей в последнее время действительно получали их с устаревшими чипами в автопилоте, передает BBC News со ссылкой на заявление компании.

В Tesla объяснили, что на такой шаг им пришлось пойти из-за перебоев с поставками. Они пообещали бесплатно поменять процессоры на версию 3.0, как только получат ее.

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В настоящее время Model 3 отгружаются с чипами версии 2.5, которые обрабатывают изображения в 25 раз медленнее и перестали использоваться год назад.

Завод Tesla в Шанхае, первый для автопроизводителя за пределами США, официально открылся в январе этого года. Из-за вспышки коронавируса фабрика закрылась в конце месяца, но вновь заработала с 10 февраля.

Предполагается, что запуск производства в Шанхае позволит компании нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.

Второй зарубежный завод Tesla появится в Германии. Несмотря на жалобы и протесты местных экологов суд разрешил автопроизводителю вырубить лес на месте будущего строительства.

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