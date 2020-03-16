Китай оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Его слова приводят «Известия».

Он назвал помощь российской стороны «искренней, своевременной, твердой и всесторонней». Ханьхуэй рассказал, что Москва отправила около 23 тонн медицинских масок, защитных очков, перчаток, одежды и прочих материальных средств.

Китайский посол также отметил, что у ведущих российских изданий многократно публиковались статьи и репортажи с выражением поддержки КНР в борьбе с коронавирусом. «Люди из самых разных слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно», — добавил Ханьхуэй.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6513 человек, больше 77 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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