Китай признал опасность «импорта коронавируса» из других стран. Такое заявление сделал представитель МИД страны Гэн Шуан, передает Reuters.

Отмечается, что среди основных факторов риска распространения вируса — заражение жителей КНР от путешественников, приезжающих из-за границы. Представитель МИД подчеркнул, что правительство проверяет здоровье как граждан Китая, так и приезжих.

15 марта глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что в КНР может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. По его словам, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения страны к нормальной жизни.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечилось более 77,2 тысячи человек. В Китае заболело больше 81 тысячи человек.

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