Китай прокомментировал слова о причастности США к коронавирусу

МИД Китая не подтверждает cлова своего представителя о том, что коронавирус SARS-CoV-2 могла занести в китайский Ухань армия США. Таким образом слова коллеги прокомментировал на брифинге другой официальный представитель дипломатического ведомства Гэн Шуан, сообщает РИА Новости.

«Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение», — заявил Гэн Шуан в ответ на вопрос об официальной позиции китайского МИД. Он добавил, что в последнее время американские чиновники выступали с целым рядом теорий по поводу эпидемии, многие из которых были недостоверны и очерняли Китай.

Вопрос, который ему задали, связан с заявлением представителя китайской дипломатии Чжао Лицзяня: он 12 марта открыто высказал подозрения в том, что к вспышке коронавируса причастны военнослужащие Соединенных Штатов.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

Как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4728 человек, больше 69 тысяч — излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!