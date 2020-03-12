Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил в Twitter, что SARS-CoV-2 в Ухань привезли американские военные.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?» — задал вопросы Лицзянь. Он призвал Соединенные Штаты быть честными и обнародовать информацию. США должны объясниться перед нами, добавил представитель МИД.

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Как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

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