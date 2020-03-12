В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 200 человек

В Италии за последние сутки от коронавируса погибли почти 200 человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Департамент гражданской защиты.

Отмечается, что это самый высокий показатель смертности за сутки, зарегистрированный в мире с момента появления заболевания. Общее число погибших от коронавируса в стране в настоящий момент составляет 897 человек.

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Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Он распорядился приостановить почти всю торговую деятельность. В частности, закроют магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские и центры красоты. Открытыми останутся лишь магазины с предметами первой необходимости и аптеки.

По последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12,4 тысячи человека. Более тысячи — излечились.

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