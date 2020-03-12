В Италии закроют почти все магазины

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность. В частности, закроют магазины, бары, пабы и рестораны парикмахерские и центры красоты. Открытыми останутся лишь магазины с предметами первой необходимости и аптеки. Доставка на дом также будет доступна.

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При этом фабрики и производства будут работать при условии соблюдения мер безопасности для сотрудников. Продолжат функционировать почты, банки, страховые и финансовые компании, а также общественный транспорт.

По последним данным, в мире зафиксировано 125,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12 462 человека. Из них 827 человек умерли, более тысячи — излечились.

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