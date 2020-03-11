Россия перестанет выдавать визы итальянцам

Российские власти приняли решение временно прекратить с 13 марта выдачу виз гражданам Италии, которая стала крупнейшим очагом заражения коронавирусом в мире. Об этом в среду, 11 марта, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что исключением станут деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные визы.

Кроме того, с 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за коронавируса. 1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Месяцем позже было прервано авиасообщение между Россией и Южной Кореей. Рейсы по этому направлению продолжили выполнять только «Аэрофлот» и его дочерняя «Аврора».

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Ранее 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. Генеральный директор организации Тедрос Гебреисус добавил, что все страны еще могут изменить течение распространения пандемии.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 121,5 тысячи человек. Более 4,3 тысячи умерли, а 66,2 тысячи — вылечились. Впервые случай заболевания пневмонией COVID-2019 был зафиксирован в китайском Ухане в январе этого года.

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