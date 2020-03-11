Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории России.

Ограничение вводится на перелеты из России в указанные страны и в обратном направлении.

Российские перевозчики будут совершать прямые рейсы только из терминала F аэропорта Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

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1 февраля 2020 года из-за смертельного вируса российские авиакомпании остановили полеты в Китай. Месяцем позже было прервано авиасообщение между Россией и Южной Кореей. Рейсы по этому направлению продолжили выполнять только «Аэрофлот» и его дочерняя «Аврора».

Также с 13 марта российские власти приняли решение временно прекратить выдачу виз гражданам Италии. Исключением станут деловые, гуманитарные, дипломатические и служебные визы.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 121,5 тысяч человек. Более 4,3 тысяч скончались, а 66,2 тысячи — вылечились.

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