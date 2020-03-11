Путина попросили помочь Италии с коронавирусом

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale попросила российского президента Владимира Путина направить гуманитарный груз на север страны. В ассоциации хотят, чтобы российский лидер помог Италии бороться с коронавирусом, рассказал РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

«Европейский союз не проявил солидарности и проявил эгоизм в отношении Италии. Мы считаем, что она должна обратиться к России как стране-партнеру», — подчеркнул он. Тирелли заявил, что ассоциация просит Путина направить в Неаполь груз медицинских масок и наборов по предотвращению заражения.

По мнению главы ассоциации, Россию еще мало затронула эпидемия, поэтому она может оказать помощь. Он призвал итальянское правительство принять срочные меры по борьбе с вирусом: обеспечить население масками, одноразовыми перчатками, очками и стерилизаторами.

Тирелли подчеркнул, что коронавирус может «изменить карту экономических отношений в Европе» и укрепить связи с Россией. По его словам, Москву уже поддерживают широкие слои населения.

РИА Новости отмечают, что 4 марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Уточнялось, что это не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые граждане вывозят для личного пользования.

Крупнейшим очагом зараженных коронавирусом в Европе стала Италия — там находится более 10 тысяч больных. Из них 631 человек умерли, а 724 — вылечились.

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