Италия введет карантин для возвращающихся домой итальянцев

Всех итальянцев, возвращающихся домой из-за границы, поместят в обязательный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает глава МИД страны Луиджи Ди Майо, передает агентство ANSA.

Такое решение приняли на совещании с министрами здравоохранения и транспорта. По словам министра, правило ввели вместе с другими дополнительными мерами по защите населения. Обязательный карантин может помочь предотвратить распространение коронавируса.

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Италия — крупнейший в Европе очаг распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

По последним данным, всего в Италии заражены больше 27,9 тысячи человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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