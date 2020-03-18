Кадыров ответил на обвинения Евросоюза в адрес России из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Запада в адрес России в распространении фейков о коронавирусе. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

Кадыров напомнил, что первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Китае, а инфекция добралась до стран Запада не через «Шелковый путь или Транссиб». «Стоило только одному человеку чихнуть в европейских странах, сразу все взоры устремились на восток. Мол, неспроста это, виноваты Россия и [президент России] Владимир Путин», — отметил он.

Глава республики подчеркнул, что, несмотря на серьезную угрозу, вызванную пандемией коронавируса, европейские страны продолжают «сочинять небылицы» и не могут расстаться с мифами и иллюзиями о русской угрозе. «Пора, братцы, пора, а то уже все куры на Петелинской фабрике смеются, услышав ваши небылицы! Аж яйценоскость возросла!» — резюмировал Кадыров.

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Ранее в среду Евросоюз обвинил Москву в распространении фейковой информации о борьбе западных стран с коронавирусом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал обвинения русофобской одержимостью.

В конце февраля Госдепартамент США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники считают, что таким образом Москва подрывает усилия по борьбе с эпидемией. В российском внешнеполитическом ведомстве указали на бездоказательность подобных обвинений.

По последним данным, в мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заразившихся выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

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