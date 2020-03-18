Кремль ответил на обвинения Евросоюза в адрес России из-за коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал русофобской одержимостью обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу, которые выдвинул Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 марта.

Опыт Франции по обеспечению общественного порядка не подходит для России, отметил он.

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Ранее в среду Евросоюз вслед за США обвинил Москву в распространении фейковой информации о борьбе западных стран с коронавирусом. В частности, целью российской стороны указывалось желание посеять панику и страх в европейской среде.

В конце февраля Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники считают, что таким образом Москва подрывает усилия по борьбе с эпидемией. В российском внешнеполитическом ведомстве указали на бездоказательность подобных обвинений.

По последним данным, во всех странах Европы зафиксированы случая заражения новым коронавирусом. Наибольшее число заразившихся выявлено в Италии, Испании и Германии.