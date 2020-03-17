В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

В Италии общее число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч, а число погибших выросло на 345 за сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что за все время в стране заразились 31 506 человек, сейчас инфицированы 26 062. При этом подчеркивается, что число летальных случаев уменьшается третьи сутки подряд, всего с момента начала вспышки умерли 2,5 тысячи. Самой острой остается ситуация в области Ломбардия.

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Италия — крупнейший в Европе очаг распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию, из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

По последним данным, всего в мире заражены более 191 тысячи человек. Более 8 тысяч погибли, еще 80,6 тысячи — вылечились. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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