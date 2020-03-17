Россия призвала своих граждан вернуться из-за рубежа

Министерство иностранных дел России призвало своих граждан вернуться из-за рубежа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — говорится в сообщении. Кроме того, там подчеркнули, что российские дипломаты оказывают полную поддержку для решения логистических вопросов.

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Ранее посольство России в Италии призвало россиян вернуться домой из зараженной коронавирусом Италии. Там также напомнили, что сохранено авиасообщение рейсами «Аэрофлота» Москва — Рим — Москва.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 190,1 тысячи человек, более 7,5 тысячи умерли, а 81 тысяча вылечилась. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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