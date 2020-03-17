Зону отчуждения ЧАЭС закрыли из-за коронавируса

На Украине из-за коронавируса закрыли зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.

Предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме, но с ограниченным числом сотрудников. Туристические визиты будут перенесены, в случае невозможности переноса администрация произведет возврат средств.

Сколько продлится режим карантина, не уточняется.

После выхода американского сериала «Чернобыль» туристы стали больше интересоваться белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения. В частности, в район устремились блогеры, желающие провести там фотосессии. Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить правила посещения зоны отчуждения для туристов.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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