На Украине начала заканчиваться валюта

Нацбанк Украины признал нехватку наличных долларов и евро в кассах банков. Валюта начала заканчиваться в кредитных организациях из-за повышенного спроса населения на фоне прекращения авиаперевозок и закрытия границ, что привело к задержкам новых поставок. Об этом говорится на странице регулятора в Facebook.

Проблему Нацбанк будет решать вместе с банками. Ранее в регуляторе утверждали, что не собираются вводить ограничения на покупку валюты.

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На корреспондентских счетах украинских банков на данный момент сосредоточено восемь миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты по-прежнему могут переводить валюту на другие счета и конвертировать ее.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал изданию «Страна.ua», что в некоторых банках долларовым вкладчикам предлагают получить свои деньги в евро. На черном рынке курс доллара и евро превышает банковский более чем на гривну, существенно вырос курс продаж валюты и в обменниках.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обратится к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой выделить дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавируса.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече президента страны Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса заявил, что предыдущий кабинет министров полностью провалил исполнение бюджета на первый квартал 2020 года. Из-за этого, признал он, секвестр неизбежен.

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