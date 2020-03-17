Украина попросит МВФ помочь в борьбе с коронавирусом

Правительство Украины обратится к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поручил профильным ведомствам подготовить письмо в МВФ с просьбой помочь Киеву в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии.

Кроме того, президент Владимир Зеленский попросил помощи у бизнеса в связи с распространением вируса. В эфире телепрограммы он заявил, что государству требуется 12-13 миллиардов гривен (около 450-500 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что правительство Украины полностью провалило выполнение бюджета в первом квартале 2020 года. Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский предрек дефолт из-за непосильных долговых обязательств страны на внешних и внутренних рынках.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Согласно последним данным института Хопкинса, в стране зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом SARS CoV-2, один человек погиб. С сегодняшнего дня Украина полностью закрыла границы, в том числе с Донбассом, с завтрашнего дня останавливается междугороднее сообщение и метро, закрываются развлекательные заведения.

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