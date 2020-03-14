Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса. Об этом сообщил депутат партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, украинский министр выступил с подобным заявлением на заседании профильного комитета Рады. «Пожалуйста, проведите тренинг им хотя бы, что не надо так говорить!» — написал Железняк.

Как передает РИА Новости, Емец во время выступления сослался на медицинские исследования и заявил, что вирус не затрагивает детей. Позднее он извинился за свои слова, признав, что это ошибка.

13 марта на Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

Позднее президент страны Владимир Зеленский обратился к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Он напомнил, что в ночь на 16 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами, и посоветовал украинцам до этого момента вернуться на родину.

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