В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло на четверть за сутки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

В четверг число погибших от пневмонии COVID-2019 достигло 1016, в пятницу — 1266. Количество заразившихся также сильно выросло: с 15,1 тысячи до 17,6 тысяч.

Италия — крупнейший в Европе очаг распространения коронавируса. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию из-за рисков распространения коронавируса. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

По последним данным, всего в мире заражены более 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысячи — вылечились. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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