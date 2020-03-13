Коронавирус повлиял на президентскую гонку в США

В американском штате Луизиана из-за пандемии коронавирусной инфекции отложены праймериз, которые должны были пройти в рамках президентской гонки. Это первый штат США, пошедший на такие меры в связи с распространением коронавируса, сообщает CNBC.

По словам представителя госсекретаря Луизианы, праймериз, запланированные на 4 апреля, перенесены на 20 июня.

Пандемия повлияла и на президентские кампании возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, пишет CNBC. Бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс, которым по 77 и 78 лет соответственно, отказались от всех крупных мероприятий с личным участием.

По итогам уже завершившихся праймериз Байден заручился поддержкой 881 делегата-выборщика, Сандерс — 725. Для официального выдвижения кандидатом в президенты необходимы голоса 1 991 делегата. Кандидатом от Республиканской партии, вероятно, станет действующий президент Дональд Трамп, не имеющий реальных конкурентов в партийной борьбе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила, что эпидемию коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как пандемию. По данным Reuters, в ближайшее время президент Трамп может ввести в США общенациональное чрезвычайное положение — глава государства сообщил, что даст пресс-конференцию в Белом доме в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).

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