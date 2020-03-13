Президент США Дональд Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса: отказаться от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия «намасте». Об этом сообщает India Today.

Таким образом Трамп поприветствовал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в ходе официального разговора в Белом доме. Американский лидер рассказал, что был в замешательстве, когда встречал его, и в итоге остановился на таком варианте. «Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так», — сказал президент и снова продемонстрировал индийское приветствие.

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Ранее в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом. Он отметил, что каждому стоит самостоятельно решать, прибегать ли к такому способу приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки.

Лидеры других стран относятся к приветствиям иначе, чем британец: президент Франции Эммануэль Макрон отказался пожимать руку при встрече и прощании в рамках программы защиты от вируса, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал жать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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