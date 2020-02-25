Нетаньяху отказался жать руки сторонникам и вынудил объясняться свою жену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воздержался от рукопожатий из-за коронавируса во время визита в Пещеру Патриархов в древней части Хеврона. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте журналиста Майкла Шемеша (Michael Shemesh).

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На видеоролике также слышно, как супруга премьера Сара Нетаньяху вынуждена объяснять, что решение не пожимать руки сторонникам политика и верующим — это приказ правительства, направленный на уменьшение риска заражения коронавирусом.

Также можно услышать, как кто-то выкрикивает предупреждения не жать руку премьер-министра, когда тот приветствует людей.

В начале февраля сообщалось, что власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая. Их отправили обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.

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