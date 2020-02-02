Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает израильский портал «Вести».

Отмечается, что самолет с китайцами на борту прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве 1 февраля. Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали туристов и приняли решение о выдворении их из страны. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.

Перед отправкой рейса в Москву многие пассажиры из Израиля отказывались лететь, узнав, что в одном самолете с ними будут находиться китайцы. Понадобилось несколько часов, чтобы урегулировать конфликт, отмечает издание. После этого самолет вылетел из Тель-авива.

1 февраля стало известно, что немецкий военный спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не смог совершить промежуточную посадку в Москве. Изначально планировалось, что Airbus A310 с более чем 120 пассажирами дозаправится в одном из аэропортов российской столицы, после чего продолжит полет. На посадку было заранее получено разрешение, однако позже немецкий борт получил отказ из-за нехватки мощностей на земле. После этого самолет был перенаправлен в Хельсинки.

Немецкие власти назвали действия России недружественным актом, а причину, по которой был получен отказ, — надуманной.

Позже у вывезенных из Китая граждан Германии выявили заражение коронавирусом.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!