У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус

У двоих эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили в администрации района Гермерсхайм, земля Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что вывезенные из Китая 115 граждан Германии были помещены на карантин по прибытии в ФРГ. «Утром 2 февраля 2020 года местное руководство в Гермерсхайме получило информацию о том, что результаты теста на коронавирус у двух человек дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Таким образом общее число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось до 10.

1 февраля стало известно, что немецкий военный спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не смог совершить промежуточную посадку в Москве. Изначально планировалось, что Airbus A310 с более чем 120 пассажирами дозаправится в одном из аэропортов российской столицы, после чего продолжит полет. На посадку было заранее получено разрешение, однако позже немецкий борт получил отказ из-за нехватки мощностей на земле. После этого самолет был перенаправлен в Хельсинки.

Немецкие власти назвали действия России недружественным актом, а причину, по которой был получен отказ, — надуманной.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

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