Странам Европы напомнили о возможности закрыть границы из-за коронавируса

Страны Шенгенского соглашения имеют возможность закрыть границы в ситуациях, связанных с угрозами национальной безопасности. Об этом напомнил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц в рамках обсуждения ситуации с коронавирусом COVID-19, пишет ТАСС.

Он уточнил, что на данный момент ни одно из государств не собирается вводить пограничный контроль: ЕК не получала соответствующих уведомлений. Выступая на брифинге в Брюсселе, Янц добавил, что для такой меры государствам требуется обоснование, а также четкая координация действий.

По данным Reuters, Еврокомиссия не оставила без внимания ситуацию с инфицированными в южной части Европы: Янц рассказал, что ЕК порекомендовала своим сотрудникам заменить все рабочие визиты в итальянскую Ломбардию на видеоконференции.

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Ранее Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых заподозрили коронавирус. Позже власти страны сняли запрет на железнодорожное сообщение.

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019. Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе. Большинство случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Трое заболевших умерли, один полностью выздоровел.

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