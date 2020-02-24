Австрия сняла запрет на железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

«Австрийские федеральные железные дороги» сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

Ранее Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых заподозрили коронавирус. После этого железнодорожное сообщение между странами приостановили.

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019. Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе и за пределами Китая. Большинство случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Трое заболевших умерли, один полностью выздоровел.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!