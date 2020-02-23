Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019, сообщает BBC.

Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе и за пределами Китая. 89 случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Двое заболевших умерли, один полностью выздоровел.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

Также правительство во главе с Джузеппе Конте запретило проведение в двух провинциях любых массовых и спортивных мероприятий. Из-за этого руководству итальянской федерации футбола пришлось отменить четыре матча национального чемпионата. Специально созванная комиссия примет решение о дальнейших действиях.

Под угрозой отмены оказался ответный матч 1/16 Лиги Европы между миланским «Интером» и болгарским «Лудогорцем», который должен пройти 27 февраля. Существует вероятность, что встречу проведут без зрителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!