Умер третий пассажир охваченного коронавирусом лайнера

Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался. Об этом сообщает японское издание NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.

По заявлению ведомства, им оказался мужчина возрастом около 80 лет. Он умер от пневмонии. Однако министерство не уточнило, было ли заболевание вызвано коронавирусом.

О смерти первых двух пассажиров Diamond Princess сообщалось 20 февраля. Погибшими оказались мужчина и женщина возрастом около 80 лет. Они умерли в одной из японских больниц.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. Восемь россиян вывезли с судна 23 февраля и разместили в санатории в Казани.

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