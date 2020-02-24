Прилетевших из Италии пассажиров отказались выпускать из-за коронавируса

Власти Маврикия частично заблокировали выход пассажирам, прибывшим в страну из Италии, из-за опасения заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Отмечается, что борт авиакомпании Alitalia прибыл на Маврикий, однако местные власти заявили, что выйти из самолета смогут только те пассажиры, которые не проживают в областях, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

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Остальные пассажиры вынуждены оставаться в самолете.

Ранее Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых заподозрили коронавирус. Позже власти страны сняли запрет на железнодорожное сообщение.

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019. Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе и за пределами Китая. Большинство случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Трое заболевших умерли, один полностью выздоровел.

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