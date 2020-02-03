США запретили въезд посетившим Китай иностранцам из-за коронавируса

США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние две недели, из-за вспышки коронавируса в этой стране. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Ограничения не коснутся только ближайших родственников членов экипажей и постоянных жителей страны. Граждане США, посетившие провинцию Хубэй в течение 14 дней, будут в обязательном порядке помещены в карантин на две недели.

Кроме того, рейсы из Китая теперь будут принимать только в семи американских аэропортах.

Ранее власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!