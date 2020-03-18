Из больницы для зараженных коронавирусом в Москве выписали 106 человек

С открытия медицинского комплекса в московском поселке Коммунарка, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус, из него выписали 106 человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

У всех выписанных тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат.

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Главный врач больницы Денис Проценко рассказал, что в настоящее время в учреждении находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус. По его словам, все пациенты получают необходимую помощь, им назначены курсы индивидуального лечения.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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