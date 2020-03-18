Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели еще в одном регионе России

В Свердловской области из-за распространения коронавируса вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона по профилактике коронавируса.

«Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», — приводит агентство сообщение пресс-службы оперштаба.

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17 марта в Свердловской области был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Заразившаяся девушка прилетела из Италии. Ее родственников поместили в карантин. Губернатор Куйвашев отмечал, что ситуация с распространением вируса в регионе находится под контролем.

12 марта режим повышенной готовности был введен в Московской области.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

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