Коронавирус обнаружили еще в 15 регионах России

В 15 регионах России выявлены новые случаи коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

За сутки коронавирус обнаружили у четырех жителей Москвы. В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по два случая. В числе зараженных также по одному жителю Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областей, Красноярского края, а также республик Татарстан и Хакасия.

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Кроме того, более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией, находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщалось ранее, таким образом в России на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения SARS CoV-2. Зараженные вирусом россияне находятся в 26 регионах России. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 185 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тысячи человек умерли. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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