Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России на данный момент намного благополучнее, чем во многих других странах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает ТАСС.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

В центр также приехал президент Владимир Путин. Ему продемонстрировали работу сайта, на котором отражается вся последняя информация о пандемии в мире и России.

Мишустин рассказал президенту, что РФ не находится в десятке стран, где зафиксировано наибольшее количество заболевших.

В начале месяца глава государства заявлял, что страна с распространением нового вируса находится под контролем, а паника может только усугубить ситуацию.

В России зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — у жителей Москвы. В столице введены жесткие ограничительные меры, среди которых запрет мероприятий численностью более 50 человек.