Нарушившего карантин ради речи Путина депутата захотели выгнать из Госдумы

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий однопартийца, депутата Сергея Катасонова, который нарушил карантин и приехал на выступление президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным RT, аппарат Госдумы не нашел оснований для изгнания политика из нижней палаты парламента.

Ранее 17 марта лидер либерал-демократов Владимир Жириновский обратился к членам думской фракции ЛДПР с призывом отказаться от участия в телевизионных ток-шоу, свадьбах и поминках из-за распространения инфекции. По его словам, им запрещено ездить за границу и по России, передает агентство «Москва».

12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на двухнедельный карантин и призвал аннулировать его пропуск в здание нижней палаты парламента на этот срок. Аналогичные меры также приняты по отношению к парламентариям, которые контактировали с ним. До этого Катасонов съездил во Францию, однако по возвращении решил нарушить режим самоизоляции и отправился на работу.

Позже в Кремле заверили, что глава государства не контактировал с Сергеем Катасоновым, которого пришлось принудительно отправить на карантин.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, США, Великобритании и других стран обязали соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

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