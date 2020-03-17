Нарушившего карантин ради речи Путина депутата захотели выгнать из Госдумы

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий однопартийца, депутата Сергея Катасонова, который нарушил карантин и приехал на выступление президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным RT, аппарат Госдумы не нашел оснований для изгнания политика из нижней палаты парламента.
Ранее 17 марта лидер либерал-демократов Владимир Жириновский обратился к членам думской фракции ЛДПР с призывом отказаться от участия в телевизионных ток-шоу, свадьбах и поминках из-за распространения инфекции. По его словам, им запрещено ездить за границу и по России, передает агентство «Москва».
12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на двухнедельный карантин и призвал аннулировать его пропуск в здание нижней палаты парламента на этот срок. Аналогичные меры также приняты по отношению к парламентариям, которые контактировали с ним. До этого Катасонов съездил во Францию, однако по возвращении решил нарушить режим самоизоляции и отправился на работу.
Позже в Кремле заверили, что глава государства не контактировал с Сергеем Катасоновым, которого пришлось принудительно отправить на карантин.
С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, США, Великобритании и других стран обязали соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.