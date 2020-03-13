В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации. «Президентская медицина — это отдельное измерение... Все, что нужно для защиты президента — все делается», — подчеркнул он.

Песков также заверил, что Путин не контактировал с вернувшимся из Франции депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Катасоновым, которого пришлось принудительно отправлять на карантин. «Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом», — заявил он.

12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на карантин и призвал аннулировать его пропуск в здание нижней палаты парламента на 14 дней. Аналогичные меры также будут приняты по отношению к парламентариям, которые контактировали с депутатом от ЛДПР. Как отмечалось, до этого Катасонов съездил во Францию, однако по возвращении решил нарушить режим самоизоляции и отправился на работу.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, посещавших страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, обязали сообщать о своем возвращении в Россию. При этом все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

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