Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. Об этом он заявил в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.

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«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал глава государства.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина, который заявил о стабильной ситуации с поставками продуктов.

В ходе визита в центр президент ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли. В России зафиксировано более 90 случаев заражения, большинство из них — у жителей Москвы. В связи с этим в столице были введены жесткие ограничительные меры, в частности, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.