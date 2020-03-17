Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

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По ее данным, на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения SARS CoV-2, причем 10 граждан заразились уже в стране. Зараженные вирусом россияне находятся в 26 регионах России. Большинство граждан — 109 человек — переносят вирус в легкой форме, заверила Голикова.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 185 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тысячи человек умерли.

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