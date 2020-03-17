Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать. Об этом говорится в сообщении Минздрава Забайкальского края со ссылкой на супругу Юньбиня.

Женщина рассказала, что ее муж и дочь находятся в Чите, а она по работе в Амурской области. «Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками», — отметила она.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

По словам супруги перенесшего коронавирус Юньбиня, необходимо соблюдать все меры профилактики и не поддаваться панике. Кроме того, нужно психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружат признаки заболевания. Сам гражданин Китая посоветовал хорошо отдыхать, выполнять простые упражнения, проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь.

По последним данным, в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, большинство из них — у жителей Москвы. В столице введены жесткие ограничительные меры, среди которых закрытие школ на три недели и запрет мероприятий численностью более 50 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



