Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Наблюдавшая смерти зараженных коронавирусом врач рассказала о ночных кошмарах
Трампа сочли расистом из-за слов о китайском коронавирусе
ФСБ взялась за контактировавших с зараженными коронавирусом
F-15E показался с новой ядерной бомбой
На Украине грабители похитили 100 тысяч медицинских масок под угрозой оружия
Пользователи сети показали посвященные коронавирусу татуировки
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Россияне назвали причины отказа от путешествий на поездах
Коронавирус появился в еще одном российском городе
Новости партнеров

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Перейти в «Мою Ленту»
Вань Юньбинь
Вань Юньбинь
Фото: Минздрав России

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать. Об этом говорится в сообщении Минздрава Забайкальского края со ссылкой на супругу Юньбиня.

Женщина рассказала, что ее муж и дочь находятся в Чите, а она по работе в Амурской области. «Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками», — отметила она.

По словам супруги перенесшего коронавирус Юньбиня, необходимо соблюдать все меры профилактики и не поддаваться панике. Кроме того, нужно психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружат признаки заболевания. Сам гражданин Китая посоветовал хорошо отдыхать, выполнять простые упражнения, проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь.

По последним данным, в России зафиксировано 93 случая инфицирования коронавирусом, большинство из них — у жителей Москвы. В столице введены жесткие ограничительные меры, среди которых закрытие школ на три недели и запрет мероприятий численностью более 50 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:0316 марта
Михаил Горбачев

«Горбачева буквально разрывал внутренний конфликт»

Как в СССР появился пост президента и почему изменение Конституции не спасло Союз
15:23Сегодня

ФСБ взялась за контактировавших с зараженными коронавирусом

15:09Сегодня

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

15:09Сегодня

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Россия00:0415 марта

«Человека легко осудить, но очень сложно принять»

Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
14:54Сегодня

Путин увидел борьбу с коронавирусом по всей России

14:54Сегодня

Коронавирус появился в еще одном российском городе

14:34Сегодня

Православный олигарх объяснил отказ РПЦ прекращать службы опасностью конца света

Россия15:3112 марта

«Для людей это все шуточки. А тут реальная угроза»

В мире объявили пандемию коронавируса. Что об этом говорят российские врачи?
14:57Сегодня

Нарушившего карантин ради речи Путина депутата захотели выгнать из Госдумы

14:24Сегодня

Российский губернатор пришел проверять больницу после ремонта и застрял в лифте

14:09Сегодня

Пожилых россиян научили противостоять коронавирусу

Россия
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом
Граница с Белоруссией закрыта. Магазинам помогут наполнить полки продуктами первой необходимости
Михаил Горбачев«Горбачева буквально разрывал внутренний конфликт»
Как в СССР появился пост президента и почему изменение Конституции не спасло Союз
«Человека легко осудить, но очень сложно принять»
Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию
Теперь документ должен одобрить Конституционный суд. Затем пройдет всенародное голосование
Все материалы
Мир
Япония решила выделить Ирану 23 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом
Границы Европы закрывают из-за коронавируса
Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд
Предсказан рост смертности от коронавируса в Европе
«Пора дать отпор постоянной дискриминации и мачизму»
Испанские феминистки — о борьбе против сексизма и отказе быть домашней прислугой
Байден стал победителем праймериз в Вашингтоне
Кровавая утопия
Народы Азии поверили в мечту о коммунизме. Она принесла им диктатуру, войны и страдания
ВОЗ отказалась выделять Китай в отчетах о коронавирусе
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр попытался занять кресло президента
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Украина попросит МВФ помочь в борьбе с коронавирусом
Украина полностью провалила бюджет
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
В Харькове закроют метро из-за коронавируса
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Все материалы
Экономика
Нефть упала ниже 30 долларов
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Российский магазин заставили доплатить за украденный товар
Россия профинансирует производство тест-систем на коронавирус
По наводке
На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Россия проверит ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду
«Они возглавили советскую преступность»
 
Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой
Обманутые вкладчики сдали российского банкира полиции
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
У московского бомжа украли 750 тысяч рублей
Доля воровская
 
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен древний рисунок с загадочными фигурами
Раскрыт самый дешевый флагман Xiaomi
Выход PlayStation 5 сорвали
В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса
Фантомные боли
Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года
Все материалы
Спорт
УЕФА потребует сотни миллионов евро компенсации за перенос чемпионата Европы
Отец Нурмагомедова назвал вероятное место проведения боя сына с Фергюсоном
Нурмагомедов отреагировал на видео тренировки Фергюсона по борьбе
LONDON, ENGLAND - JULY 11: England football fans react after their defeat as they watch the Hyde Park screening of the FIFA 2018 World Cup semi-final match between Croatia and England on July 11, 2018 in London, United Kingdom.The winner of this evening's match will go on to play France in Sunday's World Cup final in Moscow. Up to 30,000 free tickets were available by ballot for the biggest London screening of a football match since 1996. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)Евро-2020 и Олимпиада под угрозой срыва из-за коронавируса
Крупнейшие спортивные турниры отменяют по всему миру
Футболист «Челси» нарушил карантин и обрек себя на наказание
Все материалы
Культура
Французская актриса и певица Сюзи Делер умерла в 102 года
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу
Сиди и смотри
Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом
У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус
Конец творения
Умер создатель индастриала. Он преодолел границы собственных пола и тела
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
«Мы не убиваем детей»
Новый роман Стивена Кинга о необычных способностях детского разума
Все материалы
Интернет и СМИ
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Сымитировавшая суицид с детьми «аптечная» блогерша заинтересовала омбудсмена
Жизнь под колпаком
 
Рамблер/касса удвоила обороты
«Мракобесы распространяются как инфекция»
Как создатель самого провокационного научного журнала в России променял КВН на оргии кораллов
Пользователи популярного мессенджера оказались под угрозой из-за уязвимости
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Найден способ похудеть за час без операции
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Наоми Кэмпбелл выбросила манто Burberry после авиаперелета из-за коронавируса
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Россиянин попытался обманом ввезти в страну бриллианты на 18 миллионов рублей
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Названа цена мяча с автографом Путина
Все материалы
Путешествия
Американский самолет запросил посадку в России и улетел
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Пенсионерка заработала состояние на продаже интимных снимков
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Женщину похоронили спустя 100 лет после ее убийства
«Забавно пьянеть от пиццы»
Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
Женщина родила ребенка для школьного друга-гея с одобрения своего возлюбленного
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Коронавирус вынудил проституток потребовать секса в медицинских масках
Все материалы
У сотрудника «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус
На что Renault Arkana способна на льду?
Испытываем главное рыночное открытие ушедшего года на предмет зимней заносоустойчивости
Частный заказчик из России получил кабриолет Aurus
Самые уродливые российские автомобили
Машины, которые хочется развидеть
Названа цена самой дорогой модели Audi в России
Самые крутые и необычные автомобильные диски
Вспоминаем самые сложные, красивые и странные колеса в истории
Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok
Все материалы
Дом
Российского застройщика поместили на карантин из-за коронавируса
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Приморье построят большой хоккейный центр стоимостью около миллиарда рублей
Россия выделит пять миллиардов рублей на кредитование МСП
Российский регион вдвое перевыполнил план по нацпроекту
Все материалы