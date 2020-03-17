Стало известно о принудительной госпитализации россиян из-за коронавируса

Четырех россиян принудительно госпитализируют из-за выявленной у пассажирки поезда Москва — Новый Уренгой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, передает «Интерфакс».

По его данным, среди пассажиров, ехавших на пораженном коронавирусом поезде, оказалось шесть жителей Свердловской области. Два человека были оперативно доставлены в больницу городе Талица, а четверо екатеринбуржцев категорически отказались от госпитализации. Речь идет о двух россиянках с дочерьми.

В понедельник, 16 марта, состоялись судебные заседания, по решению суда эти граждане будут немедленно госпитализированы.

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Всего в регионе под медицинским наблюдением находится 422 человека, в том числе 357 россиян и семь граждан Южной Кореи. Козловских уточнил, что в обсервации в Первоуральске также находится одна китаянка, прибывшая в Россию 12 марта.

По последним данным, в России заражено 93 человека с момента появления нового вируса. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. Пять человек уже вылечились.

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