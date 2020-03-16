Названы затронутые коронавирусом регионы России

За последние сутки в России выявлено 30 новых случаев заражения короновирусом, большая часть инфицированных находится в Москве. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«20 случаев в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, один случай в Кировской области, один случай в Пермском крае, один случай в Республике Коми», — указано в сообщении.

Материалы по теме Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом Граница с Белоруссией закрыта. Магазинам помогут наполнить полки продуктами первой необходимости

Уточняется, что все зараженные в последнее время посещали страны, где были зафиксированы вспышки коронавируса: Италия, Франция, Испания, Швейцария. Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Как стало известно ранее, число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93; 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели; 86 случаев заражения оказались завозными, остальные — «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!