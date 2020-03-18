Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Об этом свидетельствуют мониторинговые данныe BNO News.

Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случаев, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились.

Материалы по теме «Многие тут ждут зомби-апокалипсис» Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США

Ранее Евросоюз вслед за США обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. Российские прокремлевские СМИ якобы развернули кампанию по дезинформации с целью посеять панику и страх в европейском сообществе. При этом наиболее активные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые ранее уже отметились публикацией сообщений о протестах во Франции

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru