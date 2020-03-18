Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса

Уровень безработицы в США может составить 20 процентов из-за пандемии коронавируса. Об этом предупредил министр финансов США Стивен Мнучин, передает CNN.

Во время общения с сенаторами-республиканцами в конгрессе Мнучин выразил опасения, что каждый пятый американец может потерять работу, а общие последствия для национальной экономики от вируса могут быть хуже, чем после кризиса 2008 года.

В феврале безработица в США составляла 3,5 процента. Уровень в 20 процентов означает, что более 32 миллионов человек лишатся рабочих мест. Это может стать самым крупным показателем со времен Великой депрессии.

Ранее 18 марта стало известно, что коронавирус проник в Западную Вирджинию. Таким образом, эпидемия затронула все 50 штатов.

По последним данным, в США зафиксирован 6421 случай заражения коронавирусом. Из них 108 человек умерли, еще 17 — вылечились. Общее число заражений в мире составляет 197,1 тысяч.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!