Трамп назвал «бесчестьем» обвинения Пекина о завозе коронавируса в Китай из США

Американские военные не завозили коронавирус в Китай. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, прозвучавшие в Китае подобные обвинения являются «бесчестьем».

12 марта представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что SARS-CoV-2 в Ухань привезли американские военные. Он не рассказал, как именно военнослужащие могли завезти коронавирус, однако призвал «США быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить».

После этого Госдепартамент США вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за «наглой кампании по дезинформации».

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